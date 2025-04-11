Канада почне переговори зі США про торгівлю у травні

Канада і США почнуть переговори про нову торговельну угоду на початку травня – після того, як канадці оберуть новий парламент і, можливо, зміниться уряд.

Про це журналістам у пʼятницю премʼєр-міністр Канади Марк Карні, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Канадський премʼєр прокоментував ситуацію з торгівлею після зустрічі з членами уряду, які працюють над відносинами зі США.

У своїй єдиній телефонній розмові з Трампом після вступу на посаду глави уряду Канади Карні домовився з президентом США, що Вашингтон і Оттава обговорять майбутні торговельні відносини після виборів.

Канадський премʼєр підтвердив, що ці переговори розпочнуться протягом декількох тижнів.

Він сказав, що працює над тим, щоб наступний уряд Канади "був у найкращій позиції для переговорів зі Сполученими Штатами, які, як ми з президентом домовилися, стартують з початку травня".

Також Карні попередив, що торговий конфлікт США з рештою світу призводить до "погіршення фінансових умов, перших ознак уповільнення світової економіки" і негативного впливу "на канадський ринок праці".

Канада була виключена з-під дії 10-відсоткових базових тарифів, які США наклали на майже всі країни світу.

Але Канади стосується 25-відсотковий тариф на автомобілі, 25-відсоткові мита на сталь та алюміній і 25 відсоткові мита на канадський імпорт, який не відповідає вимогам USMCA – угоди між США, Мексикою і Канадою.

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