В Бундесвере хотят привлечь еще 100 тысяч резервистов

Генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер хочет быстро обеспечить оперативную готовность Бундесвера и настаивает на увеличении численности войска, в первую очередь за счет резервистов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Бундесвер придерживается своей цели – чуть более 200 000 активных солдат, сказал Бройер.

Бундесвер сейчас насчитывает около 182 000 солдат. Однако войско готово подготовить еще около 100 000 солдат в качестве резервистов до конца десятилетия. Однако эти резервисты не могут быть набраны "легко на рынке труда".

"Вот почему мы должны полагаться на военную службу – в какой бы форме она ни проходила", – сказал Бройер. Нужна ли для этого обязательная служба или достаточно добровольной – это сугубо политический вопрос.

Исходя из обязательств перед НАТО и роли Германии как логистического центра для наращивания войск на восточном фланге, должна быть выведена общая потребность в 460 000 солдат и резервистов, сказал Бройер.

Учитывая целевую численность примерно 200 000 действующих солдат, необходимо 260 000 резервистов. Сейчас Бундесвер имеет "постоянный резерв в 60 000 резервистов в структурах, которые сейчас заполняются".

Он также ожидает, что еще 100 000 резервистов могут появиться из 800 000 бывших военнослужащих, которые оставили службу в течение многих лет. "Остается пробел в 100 000, который мы должны заполнить", – сказал генерал.

Как сообщалось, министр обороны Германии Борис Писториус хочет запустить обновленную военную службу уже в этом году, если он останется на своем посту в новом правительстве.

В Германии в марте вышел доклад парламентского спецуполномоченного о состоянии вооруженных сил страны, в нем отмечены как основные проблемы нехватка людей и запущенность материально-технической базы.

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