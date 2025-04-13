Президент Литвы: цивилизованный мир должен силой остановить варварскую Россию

Президент Литвы Гитанас Науседа после российского ракетного удара по Сумах заявил, что только сила может заставить Россию остановить ее захватническую войну.

Об этом Науседа написал в воскресенье в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

Литовский президент назвал российский удар баллистикой по Сумах пощечиной всем, кто стремится и желает мира.

"Цивилизованный мир должен применить силу, чтобы остановить этих варваров, которые убивают мирных жителей и детей", – заявил президент Литвы, не уточнив, какие средства силы он имеет в виду.

В этот трудный час, добавил он, Литва подтверждает свою непоколебимую приверженность поддержке Украины и президента Владимира Зеленского, пока не будет достигнут справедливый мир.

В результате российского ракетного удара утром 13 апреля по центру Сум погиб по меньшей мере 31 человек, среди них два ребенка. Пострадали более 80 человек.

Президент Владимир Зеленский после российского удара баллистикой по Сумах в воскресенье призвал мир, в частности, Соединенные Штаты и Европу, продемонстрировать жесткую реакцию.

Глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил о передаче международным партнерам всех данных о российском баллистическом ударе по Сумах.