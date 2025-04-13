Келлог: атака РФ на Сумы показывает, почему Трамп хочет остановить войну

Спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог заявил, что атака российских войск на гражданские цели в Сумах переходит границу приемлемого и показывает, почему Дональд Трамп хочет остановить войну.

Об этом он написал в соцсети Х (Twitter), сообщает "Европейская правда".

"Сегодняшняя атака российских войск на гражданские цели в Сумах в Вербное воскресенье переходит любую грань приемлемого. Есть десятки погибших и раненых гражданских. Как бывший военачальник, я понимаю нацеливание, и это неправильно", – заявил Келлог.

"Вот почему президент Трамп прилагает все усилия, чтобы прекратить эту войну", – добавил он.

В результате российского ракетного удара утром 13 апреля по центру Сум погибли по меньшей мере 32 человека, среди них два ребенка. Пострадали более 80 человек.

Президент Литвы Гитанас Науседа после российского ракетного удара по Сумам заявил, что только сила может заставить Россию остановить ее захватническую войну.

После российского ракетного удара по Сумах в воскресенье французский президент заявил, что сегодня очевидно: Россия выбирает продолжать войну вопреки предложениям Трампа.