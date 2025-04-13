Президент Фінляндії закликав змусити Росію серйозно поставилась до переговорів

Президент Фінляндії Александр Стубб після російського удару по Сумах 13 квітня закликав посилити санкції проти Росії, щоб вона серйозно поставилась до переговорів про завершення війни.

Про це Стубб написав у соцмережі Х в неділю, повідомляє "Європейська правда".

Фінський президент відзначив, що Росія продовжує свою варварську загарбницьку війну, в вбивством невинних цивільних у Сумах РФ демонструє, що вона "не поважає ні міжнародне, ні гуманітарне право".

"Ми повинні припинити цю війну. Безумовне припинення вогню має розпочатися негайно. Щоб змусити її (Росію) серйозно поставитися до переговорів, санкції проти Росії мають бути ще більше посилені", – заявив фінський президент.

Раніше в неділю глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен відреагувала на російський ракетний удар по Сумах, запропонувавши три кроки для зупинки російської загарбницької війни.

Унаслідок російського ракетного удару вранці 13 квітня по центру Сум загинули 32 людини, з них двоє дітей. Кількість постраждалих зросла до 99, з них 11 дітей.