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Президент Финляндии призвал заставить Россию серьезно отнестись к переговорам

Новости — Воскресенье, 13 апреля 2025, 18:13 — Кристина Бондарева

Президент Финляндии Александр Стубб после российского удара по Сумах 13 апреля призвал усилить санкции против России, чтобы она серьезно отнеслась к переговорам о завершении войны.

Об этом Стубб написал в соцсети Х в воскресенье, сообщает "Европейская правда".

Финский президент отметил, что Россия продолжает свою варварскую захватническую войну, в убийством невинных гражданских в Сумах РФ демонстрирует, что она "не уважает ни международное, ни гуманитарное право".

"Мы должны прекратить эту войну. Безусловное прекращение огня должно начаться немедленно. Чтобы заставить ее (Россию) серьезно отнестись к переговорам, санкции против России должны быть еще больше усилены", – заявил финский президент.

 

Ранее в воскресенье глава МИД Финляндии Элина Валтонен отреагировала на российский ракетный удар по Сумах, предложив три шага для остановки российской захватнической войны.

В результате российского ракетного удара утром 13 апреля по центру Сум погибли 32 человека, из них двое детей. Количество пострадавших возросло до 99, из них 11 детей.

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