У Польщі заявили, що атаки на Суми та Кривий Ріг – глузлива відповідь Росії на мирні ініціативи

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський сподівається, що президент США Дональд Трамп і його адміністрація побачать, що очільник Кремля Владімір Путін "насміхається з їхньої доброї волі" після смертоносного ракетного удару Москви по Сумах.

Про це він сказав перед початком засідання Ради ЄС у закордонних справах у Люксембурзі 14 квітня, цитує Reuters, передає "Європейська правда".

Сікорський заявив, що Україна "беззастережно погодилася на припинення вогню більше місяця тому", а "огидні атаки на Кривий Ріг і Суми – це глузлива відповідь Росії".

"Я сподіваюся, що президент Трамп і адміністрація США бачать, що лідер Росії насміхається над їхньою доброю волею, і сподіваюся, що будуть прийняті правильні рішення", – акцентував очільник польського зовнішньополітичного відомства.

Нагадаємо, Трампа попросили прокоментувати удар Росії по Сумах, на що він сказав, що "це було жахливо".

"І мені сказали, що вони зробили помилку. Але я вважаю, що це жахливо. Я вважаю, що вся війна – це жахливо", – сказав Трамп.

Президент Володимир Зеленський після російського удару балістикою по Сумах закликав світ, зокрема, Сполучені Штати та Європу, продемонструвати жорстку реакцію.

9 квітня низка іноземних послів і дипломатів в Україні відвідали місце ракетного удару РФ по Кривому Рогу, внаслідок якого 4 квітня загинули 20 людей, серед яких дев’ятеро дітей. Ще понад сім десятків людей отримали поранення.