Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский надеется, что президент США Дональд Трамп и его администрация увидят, что глава Кремля Владимир Путин "насмехается над их доброй волей" после смертоносного ракетного удара Москвы по Сумам.

Об этом он сказал перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге 14 апреля, цитирует Reuters, передает "Европейская правда".

Сикорский заявил, что Украина "безоговорочно согласилась на прекращение огня более месяца назад", а "отвратительные атаки на Кривой Рог и Сумы – это насмешливый ответ России".

"Я надеюсь, что президент Трамп и администрация США видят, что лидер России насмехается над их доброй волей, и надеюсь, что будут приняты правильные решения", – акцентировал глава польского внешнеполитического ведомства.

Напомним, Трампа попросили прокомментировать удар России по Сумам, на что он сказал, что "это было ужасно".

"И мне сказали, что они сделали ошибку. Но я считаю, что это ужасно. Я считаю, что вся война – это ужасно", – сказал Трамп.

Президент Владимир Зеленский после российского удара баллистикой по Сумам призвал мир, в частности, Соединенные Штаты и Европу, продемонстрировать жесткую реакцию.

9 апреля ряд иностранных послов и дипломатов в Украине посетили место ракетного удара РФ по Кривому Рогу, в результате которого 4 апреля погибли 20 человек, среди них – девять детей. Еще более семи десятков человек получили ранения.