В Эстонии считают, что потенциальный мир в Украине не уменьшит угрозы для их страны

В Полиции безопасности Эстонии считают, что какой бы ни была договоренность о войне в Украине, она не снизит уровень угрозы для внутренней безопасности Эстонии.

Об этом заявил генеральный директор Полиции безопасности (КаПо) Марго Паллосон, передает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Отмечается, что главная угроза внутренней безопасности Эстонии – Россия – осталась неизменной.

Россия делает все возможное, чтобы разрушить архитектуру европейской безопасности и создать в Европе зону с привилегированным правом без НАТО. Также Россия рассматривает Эстонию как часть своей желаемой сферы влияния.

"Война России против Украины продолжается четвертый год. Кроме очевидного фронта российских войск в Украине, в Европе действует их скрытый фронт. В течение всего 2024 года мы наблюдали в Европе поджоги, акты вандализма, саботажа и попытки их совершения, организованные под руководством российской военной разведки", – отметил Паллосон.

Россия пытается дестабилизировать Европу с помощью гибридных операций и подорвать коллективную волю к поддержке Украины.

"Однако здесь РФ просчиталась – подобные атаки не ослабляют Европу, а, наоборот, укрепляют единство и решимость Запада поддерживать Украину", – сказал чиновник.

По его словам, дальнейшее развитие ситуации в сфере безопасности зависит от того, будет ли заключен мир и в каком виде.

"Ясно одно: какой бы мир не наступил, это не уменьшит угроз для внутренней безопасности Эстонии", – сказал глава КаПо.

"Если война закончится, у России освободятся ресурсы, и она сможет сосредоточиться на других враждебных действиях. Опасность представляет незаконный транзит боевого оружия в Европу – оно может попасть в руки преступников и радикалов. Российские боевики, которые возвращаются с фронта, будут искать новые "вызовы" в экстремистских организациях, в криминальном мире", – пояснил он.

Отмечается, что разведывательный интерес российских спецслужб к Эстонии остается неизменным. В 2024 году в суд были переданы дела пяти агентов ГРУ. С начала полномасштабной войны в Украине по инициативе Департамента полиции безопасности в Эстонии было аннулировано 15 видов на жительство по соображениям безопасности.

Ранее министры обороны стран Балтии высказывали предостережения, что быстрое прекращение огня в Украине резко увеличит угрозу безопасности их региона.

Отметим, новая оценка Федеральной разведывательной службы (BND) и Вооруженных сил Германии свидетельствует о том, что Россия видит себя в системном конфликте с Западом и готовится к большой войне с НАТО.