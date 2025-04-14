Польша назвала "неуклюжей провокацией" последнее решение Беларуси в отношении польской общины

В Польше заявили, что власти Беларуси совершили "неуклюжую провокацию", отобрав у польской общины помещение Польского образовательного общества в Гродно.

Об этом, как пишет "Европейская правда", информирует RMF FM.

В МИД Польши заявили, что отбор здания, которое занимала польская общественная организация, власти в Варшаве считают очередным шагом Минска в репрессиях против поляков, проживающих в Беларуси.

"Это неуклюжая провокация. Однако мы не планируем официального протеста по этому поводу", – отреагировало Министерство иностранных дел Польши на решение белорусских властей отобрать помещение Польского образовательного общества в Гродно.

Белорусские власти обвинили Польское образовательное общество в налоговой задолженности, наложили на него огромные финансовые санкции, а осенью 2022 года ликвидировали организацию по решению Верховного суда.

Здания, в которых размещались польская библиотека, средняя школа и образовательное учреждение для пожилых людей, были выставлены белорусскими властями на аукцион. В марте туда переехало российское консульство.

После протестов из-за фальсифицированных выборов в Беларуси и после полномасштабного вторжения РФ в Украину в Беларуси начался процесс захвата имущества, софинансированного из польского бюджета.

Между тем на днях министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что ситуация на границе с Беларусью обострилась из-за агрессивных мигрантов.

В марте 2025 года правительство Польши вновь объявило об усилении охраны границы с Беларусью из-за роста миграционного давления.