Раднику експремʼєра Британії загрожує вирок через ставки на дату дострокових виборів

У Великій Британії оголосили обвинувачення 15 людям у межах розслідування щодо незаконних ставок на дату дострокових парламентських виборів 2024 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Британська Комісія з азартних ігор звинуватила у незаконних ставках на дату дострокових виборів загалом 15 людей, серед яких – помічника експремʼєра Ріші Сунака та колишній депутат Крейг Вільямс.

Їм інкримінують використання інсайдерської інформації, яка могла дозволити їм заробити на оголошенні виборів.

У Великій Британії дозволено робити політичні ставки, зокрема на дату виборів, але використання інсайдерської інформації для цього є протизаконним.

Вільямс раніше визнав, що поставив 100 фунтів стерлінгів на можливу дату виборів до парламенту. Водночас чоловік заперечив, що знав про неї заздалегідь.

У Консервативній партії, реагуючи на звинувачення, заявили, що всі її співробітники, яким було оголошене звинувачення в незаконних ставках, будуть "негайно відсторонені від роботи".

"Наша партія зараз перебуває під новим керівництвом, і ми повністю співпрацюємо з Комісією з азартних ігор, щоб забезпечити швидке та прозоре розслідування", – сказав речник консерваторів журналістам.

Обвинувачені мають постати перед Вестмінстерським магістратським судом 13 червня 2025 року. За порушення закону їм загрожує штраф або позбавлення волі на строк до двох років.

Скандал зі ставками, який спалахнув за лічені тижні перед дочасними виборами до парламенту Британії 2 липня 2024 року, вдарив по й без того низьких рейтингах консерваторів на чолі з Ріші Сунаком.