Советнику экс-премьера Британии грозит приговор из-за ставок на дату досрочных выборов

В Великобритании предъявили обвинения 15 людям в рамках расследования о незаконных ставках на дату досрочных парламентских выборов 2024 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Британская Комиссия по азартным играм обвинила в незаконных ставках на дату досрочных выборов 15 человек, среди которых – помощник экс-премьера Риши Сунака и бывший депутат Крейг Уильямс.

Им инкриминируют использование инсайдерской информации, которая могла позволить им заработать на объявлении выборов.

В Великобритании разрешено делать политические ставки, в частности на дату выборов, но использование инсайдерской информации для этого противозаконно.

Уильямс ранее признал, что поставил 100 фунтов стерлингов на возможную дату выборов в парламент. В то же время мужчина отрицал, что знал о ней заранее.

В Консервативной партии, реагируя на обвинения, заявили, что все ее сотрудники, которым было предъявлено обвинение в незаконных ставках, будут "немедленно отстранены от работы".

"Наша партия сейчас находится под новым руководством, и мы полностью сотрудничаем с Комиссией по азартным играм, чтобы обеспечить быстрое и прозрачное расследование", – сказал представитель консерваторов журналистам.

Обвиняемые должны предстать перед Вестминстерским магистратским судом 13 июня 2025 года. За нарушение закона им грозит штраф или лишение свободы на срок до двух лет.

Скандал со ставками, который вспыхнул за считанные недели перед досрочными выборами в парламент Британии 2 июля 2024 года, ударил по и без того низким рейтингам консерваторов во главе с Риши Сунаком.