Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни в понедельник подчеркнул, что российские войска оказались в Украине не по ошибке, после того как президент США Дональд Трамп предположил, что Москва, возможно, допустила ошибку во время воскресной атаки на Сумы.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", информирует агентство ANSA.

Назвав атаку России на Сумы "ужасной", Трамп отметил, что это была "ошибка".

"Я не знаю, какой была природа (атаки на Сумы. – Ред.), но россияне решили вторгнуться в Украину, нарушая все нормы международного права, не по ошибке", – сказал глава МИД Италии.

"Когда вы ведете войну и осуществляете подобные атаки, ошибки могут случаться, но они недопустимы, потому что являются частью общей стратегии – мы все еще говорим о нападении на Украину", – добавил министр.

Таяни считает, что Россия не хочет вести диалог о прекращении войны, если она продолжает атаковать.

"Поэтому то, что произошло вчера, неприемлемо, потому что это часть неприемлемой агрессии против свободной независимой страны", – резюмировал Таяни.

Спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог отметил, что атака российских войск на гражданские цели в Сумах переходит границу приемлемого и показывает, почему Трамп хочет остановить войну.

Президент Владимир Зеленский после российского удара баллистикой по Сумах в воскресенье призвал мир, в частности Соединенные Штаты и Европу, продемонстрировать жесткую реакцию.