Немецких школьников наказали общественными работами за экстремистский жест в Аушвице

Четверо учеников девятого класса из Германии сфотографировались во время посещения музея концлагеря Аушвиц в Польше, сделав ультраправый экстремистский жест, что стало поводом для полицейского расследования.

Об этом, как пишет "Европейская правда", информирует DPA.

Пресс-секретарь управления школ и образования восточной земли Саксония подтвердил этот инцидент в понедельник. Он сказал, что было подано заявление в полицию и начато расследование.

На фото, сделанном 13 марта, видно, как ученики из города Герлиц, что на польской границе, выполняют так называемый "салют белой силы".

Этот жест, распространенный в экстремистских кругах, не является незаконным в Германии, в отличие от нацистского приветствия.

В ведомстве сообщили, что руководство школы немедленно отреагировало на инцидент и пригласило учеников и их родителей на дисциплинарную беседу.

Ученики получили выговор от директора школы и должны выполнять общественные работы в мастерской для людей с ограниченными возможностями.

Директор школы заявила, что ученики поняли, что они поступили неправильно.

Государственная прокуратура заявила, что ей ничего не известно о других инцидентах с ультраправой экстремистской подоплекой в школах.

Напомним, в прошлом году полиция немецкой земли Нижняя Саксония начала расследование в связи с видео, на котором пятеро школьников отдают нацистское приветствие перед визитом в бывший концлагерь Аушвиц.

А недавно в Польше оштрафовали израильского подростка за гитлеровский салют в Освенциме.