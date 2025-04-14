Немецких школьников наказали общественными работами за экстремистский жест в Аушвице
Четверо учеников девятого класса из Германии сфотографировались во время посещения музея концлагеря Аушвиц в Польше, сделав ультраправый экстремистский жест, что стало поводом для полицейского расследования.
Об этом, как пишет "Европейская правда", информирует DPA.
Пресс-секретарь управления школ и образования восточной земли Саксония подтвердил этот инцидент в понедельник. Он сказал, что было подано заявление в полицию и начато расследование.
На фото, сделанном 13 марта, видно, как ученики из города Герлиц, что на польской границе, выполняют так называемый "салют белой силы".
Этот жест, распространенный в экстремистских кругах, не является незаконным в Германии, в отличие от нацистского приветствия.
В ведомстве сообщили, что руководство школы немедленно отреагировало на инцидент и пригласило учеников и их родителей на дисциплинарную беседу.
Ученики получили выговор от директора школы и должны выполнять общественные работы в мастерской для людей с ограниченными возможностями.
Директор школы заявила, что ученики поняли, что они поступили неправильно.
Государственная прокуратура заявила, что ей ничего не известно о других инцидентах с ультраправой экстремистской подоплекой в школах.
Напомним, в прошлом году полиция немецкой земли Нижняя Саксония начала расследование в связи с видео, на котором пятеро школьников отдают нацистское приветствие перед визитом в бывший концлагерь Аушвиц.
А недавно в Польше оштрафовали израильского подростка за гитлеровский салют в Освенциме.