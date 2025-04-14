Трамп пригрозил Ирану ударами из-за разработки ядерного оружия

Президент США Дональд Трамп предположил, что Иран затягивает заключение нового соглашения о ядерном оружии, и пригрозил ему ответом.

Об этом он сказал журналистам в Белом доме 14 апреля, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

Трамп высказал предположение, что Иран "водит нас за нос" из-за того, что следующие переговоры об иранской ядерной программе состоятся в субботу, и "это очень долго".

Президент США заявил, что Иран "должен избавиться от представления о ядерном оружии" и не может его иметь.

Он также сказал, что Иран "достаточно близок к тому, чтобы иметь" ядерное оружие, поэтому переговоры должны идти быстро. "И если нам придется сделать что-то очень жесткое, мы это сделаем", – пообещал Трамп.

Отвечая на вопрос, предусматривают ли варианты ответа США военный удар по ядерным объектам Тегерана, Трамп ответил: "Конечно, да", передает Reuters.

Первую встречу по иранской ядерной программе 12 апреля в Омане возглавляли посланник президента США Дональда Трампа по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф и министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

Обе стороны – и Иран, и США – охарактеризовали первую встречу в оманской столице как конструктивную. Косвенные переговоры запланировано продолжить на этих выходных в Италии.

Ранее Трамп говорил, что Иран столкнется с невиданными бомбардировками, если не заключит соглашение с Соединенными Штатами.