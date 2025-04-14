ЗМІ: США проінформували Ізраїль про переговори з Іраном
Спецпосланець президента США Стів Віткофф проінформував довірену особу прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу про перший раунд американо-іранських переговорів, що пройшли на вихідних в Омані.
Як пише "Європейська правда", про це телеканалу CNN стало відомо від джерела.
Згідно з повідомленням, Віктофф говорив з Роном Дермером, найближчою довіреною особою Нетаньягу, який також є міністром зі стратегічних справ Ізраїлю.
За словами джерела, Віткофф також поінформував Дермера про зусилля зі звільнення заручників і досягнення угоди про припинення вогню в секторі Гази.
Віткофф очолив переговори з Іраном як головний переговірник президента Дональда Трампа. Непрямі переговори заплановано продовжити на цих вихідних.
Дермер сидів поруч з Нетаньягу у Вашингтоні минулого тижня, коли Трамп оголосив, що американо-іранські переговори почнуться найближчим часом.
Несподівана звістка про початок переговорів, схоже, налякала Нетаньягу, який активно наполягав на військовому варіанті дій проти Ірану.
У неділю Трамп заявив, що переговори з Іраном щодо нової ядерної угоди "йдуть добре".
Повідомляли, що Віткофф навіть мав перший прямий контакт з главою МЗС Ірану.
Раніше Трамп казав, що Іран зіткнеться з небаченими бомбардуваннями, якщо не укладе угоду про свою ядерну програму зі Сполученими Штатами.