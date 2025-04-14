ЗМІ: США проінформували Ізраїль про переговори з Іраном

Спецпосланець президента США Стів Віткофф проінформував довірену особу прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу про перший раунд американо-іранських переговорів, що пройшли на вихідних в Омані.

Як пише "Європейська правда", про це телеканалу CNN стало відомо від джерела.

Згідно з повідомленням, Віктофф говорив з Роном Дермером, найближчою довіреною особою Нетаньягу, який також є міністром зі стратегічних справ Ізраїлю.

За словами джерела, Віткофф також поінформував Дермера про зусилля зі звільнення заручників і досягнення угоди про припинення вогню в секторі Гази.

Віткофф очолив переговори з Іраном як головний переговірник президента Дональда Трампа. Непрямі переговори заплановано продовжити на цих вихідних.

Дермер сидів поруч з Нетаньягу у Вашингтоні минулого тижня, коли Трамп оголосив, що американо-іранські переговори почнуться найближчим часом.

Несподівана звістка про початок переговорів, схоже, налякала Нетаньягу, який активно наполягав на військовому варіанті дій проти Ірану.

У неділю Трамп заявив, що переговори з Іраном щодо нової ядерної угоди "йдуть добре".

Повідомляли, що Віткофф навіть мав перший прямий контакт з главою МЗС Ірану.

Раніше Трамп казав, що Іран зіткнеться з небаченими бомбардуваннями, якщо не укладе угоду про свою ядерну програму зі Сполученими Штатами.