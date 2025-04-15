ЗМІ: на війні проти Росії загинув доброволець із Фінляндії

В російсько-українській війні загинув доброволець із Фінляндії, якому було 20 років.

Про це повідомили фінська міська газета Turun Sanomat та мовник Yle, передає "Європейська правда".

Як зазначається, чоловік проживав у фінському місті Турку. Кілька місяців тому він виїхав з Фінляндії, щоб воювати як солдат-доброволець разом з українськими військами проти російського вторгнення.

Міська газета стверджує, що він загинув у російсько-українській війні.

Водночас Міністерство закордонних справ Фінляндії підтвердило мовнику, що фінський громадянин або загинув, або зник безвісти на сході України в неділю, 13 квітня.

Керівник відділу консульських справ міністерства Юссі Таннер заявив, що фінська влада контактує з українськими колегами з приводу цієї справи.

У січні стало відомо про загибель добровольця з Грузії Кахи Тілідзе, Едгара Платонова з Латвії та Ріхарда С. з Австрії.

Того ж місяця писали, що під Покровськом загинув 19-річний поляк Філіп Антосяк, який залишив навчання у Великій Британії та долучився добровольцем до підрозділу ударних БПЛА.

9 квітня стало відомо, що на війні проти Росії загинув військовий з Литви.