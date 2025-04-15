СМИ: на войне против России погиб доброволец из Финляндии

В российско-украинской войне погиб доброволец из Финляндии, которому было 20 лет.

Об этом сообщили финская городская газета Turun Sanomat и вещатель Yle, передает "Европейская правда".

Как отмечается, мужчина проживал в финском городе Турку. Несколько месяцев назад он уехал из Финляндии, чтобы воевать как солдат-доброволец вместе с украинскими войсками против российского вторжения.

Городская газета утверждает, что он погиб в российско-украинской войне.

В то же время Министерство иностранных дел Финляндии подтвердило вещателю, что финский гражданин либо погиб, либо пропал без вести на востоке Украины в воскресенье, 13 апреля.

Руководитель отдела консульских дел министерства Юсси Таннер заявил, что финские власти контактируют с украинскими коллегами по поводу этого дела.

В январе стало известно о гибели добровольца из Грузии Кахи Тилидзе, Эдгара Платонова из Латвии и Рихарда С. из Австрии.

В том же месяце писали, что под Покровском погиб 19-летний поляк Филипп Антосяк, который оставил учебу в Великобритании и присоединился добровольцем к подразделению ударных БПЛА.

9 апреля стало известно, что на войне против России погиб военный из Литвы.