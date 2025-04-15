В Германии выросло производство безалкогольного пива, которое становится все популярнее

Безалкогольное пиво приобретает все большую популярность в Германии: его производят более чем вдвое больше, чем 20 лет назад.

Об этом сообщила во вторник Немецкая ассоциация пивоваров, пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство DPA.

Немецкие пивоварни произвели около 700 миллионов литров безалкогольного пива в 2024 году, сообщила торговая организация накануне Дня немецкого пива 23 апреля.

Безалкогольное пиво составляет около 9% немецкого пивного рынка, на котором представлено более 800 брендов по всей стране.

Самыми популярными сортами пива в Германии являются Pilsner, на который приходится 48% рынка, и более легкие сорта пива, известные как Helles, – 11%.

Ассоциация ожидает, что безалкогольное пиво продолжит набирать популярность.

"Инновационный потенциал пивоварен играет решающую роль в этом росте", – сказал президент ассоциации Кристиан Вебер.

По словам Вебера, новые технологии пивоварения улучшили вкус и качество безалкогольного пива за последние годы.

Хотя продажи алкогольного пива все еще значительно превышают продажи безалкогольных сортов, последние могут еще больше вырасти, поскольку потребители отказываются от алкогольных напитков.

В 2024 году в Германии было продано около 6,8 миллиарда литров пива, что является самым низким показателем с 1993 года.

При этом продажи пива в Германии снизились даже несмотря на надежды на чемпионат по футболу.