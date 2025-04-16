В Польше в контейнере из Канады среди напольных панелей нашли наркотики на $5 млн

В Польше задержали контейнер, прибывший на судне из Канады, в котором между экологическими деревянными напольными панелями обнаружили наркотики стоимостью 20 млн злотых (около $5,2 млн).

Об этом пишет RMF24, передает "Европейская правда".

Сотрудники польской Национальной налоговой администрации задержали контейнер, прибывший в Гданьск на судне из Канады.

Как свидетельствуют документы, в контейнере должны были быть экологические деревянные напольные панели, однако польские власти обнаружили между ними наркотики стоимостью 20 млн злотых (около $5,2 млн).

Фото: RMF24

Сотрудники Поморского таможенно-налогового управления в Гдыне провели досмотр контейнера. Согласно декларации, содержимым контейнера должны были быть деревянные экологически чистые напольные панели, а получателем – польская компания. Контейнер был просканирован с помощью рентгена, после чего направлен на детальную проверку.

За первым слоем легального товара офицеры обнаружили паллеты с коробками, которые содержали пластиковые пакеты с растительным веществом. Наркотест подтвердил, что это была марихуана. В результате действий служб было изъято почти тонну марихуаны.

Недавно писали, что в нескольких супермаркетах в Нидерландах обнаружили пакеты с наркотиками в грузах бананов, прибывших в магазины.

Это не первые подобные случаи в европейских супермаркетах – так, в немецких магазинах в прошлом году нашли спрятанный среди бананов кокаин на 7 млн евро.

Наркотики могут попадать с бананами в магазины из-за того, что наркоторговцы нередко переправляют свой груз в Европу в контейнерах с бананами, а затем местные участники сети забирают для дальнейшего сбыта.