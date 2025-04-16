Аеропорт Праги призупиняв роботу на 5 годин через туман

Міжнародний аеропорт імені Вацлава Гавела в Празі відновив прийом і відправлення рейсів 16 квітня невдовзі після 10:00 після того, як призупиняв роботу приблизно на п'ять годин через туман над містом.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ceske Noviny.

Речниця празького аеропорту Деніса Хейтманкова повідомила, що обмеження через погану видимість вплинули на 24 прильоти станом на 10:00, шість рейсів було скасовано, а всі ранкові рейси були затримані. Аеропорт закликав пасажирів чекати на інформацію від своїх авіакомпаній.

Літаки, які мали приземлитися в Празі рано вранці, прямували до інших аеропортів Чехії та сусідніх країн. Ті, що прилетіли пізніше, чекали в повітрі. Кілька рейсів було скасовано, інші прибули або вилетіли із запізненням вранці.

Аеропорт зупинив вильоти та прильоти близько 05:00, обмеження тривало п'ять годин.

Аеропорт імені Вацлава Гавела наразі не може використовувати головну злітно-посадкову смугу, яка була закрита з кінця березня через будівельні роботи в її околицях. До середини серпня повітряний рух переводиться на запасну злітно-посадкову смугу, яка не так добре обладнана для поганої видимості, як головна.

Аеропорт давно прагне побудувати паралельну злітно-посадкову смугу до головної. До цього часу він не має іншого вибору, окрім як перевести весь повітряний рух на другорядну злітно-посадкову смугу, яка перетинає головну. Таким чином, літаки приземляються і злітають над населеними районами столиці.

Ускладнення в повітряному русі можуть бути викликані не тільки туманом, який сьогодні вранці повис над Прагою та її околицями, але й сильним вітром, снігом або якимись екстраординарними ситуаціями.

Наприклад, у січні минулого року робота празького аеропорту була ускладнена через несправність метеостанції, яка була пошкоджена блискавкою. Без точних погодних даних авіадиспетчери не можуть інформувати екіпажі літаків про умови в аеропорту. У такій ситуації багато пілотів обирають інші місця для посадки.

21 березня лондонський аеропорт "Гітроу" повністю припиняв роботу через масштабне відключення електроенергії, викликане пожежею на сусідній електропідстанції.

У березні рейс авіакомпанії Eurowings, який летів із Дюссельдорфа до міста Тромсе на півночі Норвегії, з двох спроб не зміг здійснити посадку та був змушений повернутись у Німеччину.