Аэропорт Праги приостанавливал работу на 5 часов из-за тумана

Международный аэропорт имени Вацлава Гавела в Праге возобновил прием и отправку рейсов 16 апреля вскоре после 10:00 после того, как приостанавливал работу примерно на пять часов из-за тумана над городом.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ceske Noviny.

Пресс-секретарь пражского аэропорта Дениса Хейтманкова сообщила, что ограничения из-за плохой видимости повлияли на 24 прилета по состоянию на 10:00, шесть рейсов были отменены, а все утренние рейсы были задержаны. Аэропорт призвал пассажиров ждать информацию от своих авиакомпаний.

Самолеты, которые должны были приземлиться в Праге рано утром, направлялись в другие аэропорты Чехии и соседних стран. Те, что прилетели позже, ждали в воздухе. Несколько рейсов были отменены, другие прибыли или вылетели с опозданием утром.

Аэропорт остановил вылеты и прилеты около 05:00, ограничение продолжалось пять часов.

Аэропорт имени Вацлава Гавела пока не может использовать главную взлетно-посадочную полосу, которая была закрыта с конца марта из-за строительных работ в ее окрестностях. До середины августа воздушное движение переводится на запасную взлетно-посадочную полосу, которая не так хорошо оборудована для плохой видимости, как главная.

Аэропорт давно стремится построить параллельную взлетно-посадочную полосу к главной. До сих пор он не имеет другого выбора, кроме как перевести все воздушное движение на второстепенную взлетно-посадочную полосу, которая пересекает главную. Таким образом, самолеты приземляются и взлетают над населенными районами столицы.

Осложнения в воздушном движении могут быть вызваны не только туманом, который сегодня утром повис над Прагой и ее окрестностями, но и сильным ветром, снегом или какими-то экстраординарными ситуациями.

Например, в январе прошлого года работа пражского аэропорта была затруднена из-за неисправности метеостанции, которая была повреждена молнией. Без точных погодных данных авиадиспетчеры не могут информировать экипажи самолетов об условиях в аэропорту. В такой ситуации многие пилоты выбирают другие места для посадки.

21 марта лондонский аэропорт "Хитроу" полностью прекращал работу из-за масштабного отключения электроэнергии, вызванного пожаром на соседней электроподстанции.

В марте рейс авиакомпании Eurowings, который летел из Дюссельдорфа в город Тромсе на севере Норвегии, с двух попыток не смог совершить посадку и был вынужден вернуться в Германию.