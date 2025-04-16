У Парижі "замінували" суд

У 17-му окрузі Парижа через повідомлення про мінування будівлі суду були тимчасово евакуйовані його працівники.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Людей із будівлі суду Парижа в районі Батіньоль евакуювали близько 18:00 за місцевим часом у середу.

Сигнал евакуації в будівлі увімкнули після того, як невідомий зловмисник повідомив про вибуховий пристрій на першому поверсі будівлі.

Співробітники паризької поліції, які прибули на місце події, не виявили нічого незвичайного під час перевірки, а вибухів не було чутно і не спостерігалося, пише Le Figaro.

Про загрозу мінування суду стало відомо в напруженій обстановці: співробітники в'язниці вже кілька днів отримують погрози від таємничої групи під назвою DDPF, що розшифровується як "Захист прав французьких ув'язнених".

Починаючи з неділі, на французькі в'язниці було скоєно серію нападів, що включали в себе підпали транспортних засобів та стрілянину з автоматичної зброї.

Міністр юстиції Франції Жеральд Дарманен назвав спробами дестабілізації та залякування напади на в’язниці та заявив, що ситуацію потрібно вирішити "з суворістю, спокоєм і рішучістю".