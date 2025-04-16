В Париже "заминировали" суд

В 17-м округе Парижа из-за сообщения о минировании здания суда были временно эвакуированы его работники.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Людей из здания суда Парижа в районе Батиньоль эвакуировали около 18:00 по местному времени в среду.

Сигнал эвакуации в здании включили после того, как неизвестный злоумышленник сообщил о взрывном устройстве на первом этаже здания.

Сотрудники парижской полиции, прибывшие на место происшествия, не обнаружили ничего необычного во время проверки, а взрывов не было слышно и не наблюдалось, пишет Le Figaro.

Об угрозе минирования суда стало известно в напряженной обстановке: сотрудники тюрьмы уже несколько дней получают угрозы от таинственной группы под названием DDPF, что расшифровывается как "Защита прав французских заключенных".

Начиная с воскресенья, на французские тюрьмы была совершена серия нападений, включавших в себя поджоги транспортных средств и стрельбу из автоматического оружия.

Министр юстиции Франции Жеральд Дарманен назвал попытками дестабилизации и запугивания нападения на тюрьмы и заявил, что ситуацию нужно решить "со строгостью, спокойствием и решительностью".