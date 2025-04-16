Литва ограничила движение на единственных открытых КПП на границе с Беларусью

Правительство Литвы 16 апреля приняло решение об ограничении движения в пунктах пропуска "Шальчининкай" и "Мядининкай" на границе с Беларусью – единственных, которые остаются открытыми.

Об этом, как пишет "Европейская правда", объявила пресс-служба литовского правительства.

Отныне на КПП "Шальчининкай" и "Мядининкай" запрещен проезд мотоциклов, мопедов и велосипедов с электроприводом. Объяснили это резким увеличением случаев попыток пересечь литовско-белорусскую границу после того, как с марта 2024-го там запретили движение пешеходов и велосипедистов.

"Через эти пункты пересечения границы с Беларусью можно будет проезжать только на автомобилях", – уточняют в правительстве Литвы.

Дополнительно Вильнюс оставляет за собой право временно ограничить передвижение людей через "Шальчининкай" и "Мядининкай", "если будет установлено, что белорусские должностные лица используют мигрантов как оружие".

В 2023 году Литва закрыла пункты "Шумскас" и "Тверячюс", а в марте 2024-го – "Лаворишкес" и "Райгардас".

Сейчас на литовско-белорусской границе открыты пограничные пункты "Шальчининкай" и "Мядининкай", и полностью нынешнее правительство Литвы их закрывать не планирует.