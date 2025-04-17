У Польщі набула чинності заборона фотографування стратегічних об’єктів

У Польщі набула чинності заборона фотографування визначених стратегічних об’єктів – як військової, так і цивільної інфраструктури.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

З 17 квітня у Польщі заборонено фотографувати військові об’єкти, а також визначені об’єкти цивільної інфраструктури – як електростанції, залізницю, аеропорти і мости – без отримання спеціального дозволу.

Відповідна постанова Міноборони була ухвалена 27 березня та опублікована 3 квітня, вона стала юридичним підґрунтям для того, щоб надалі правоохоронні органи могли вживати заходів щодо осіб, які ведуть фото-­ чи відеозйомку стратегічних об’єктів або рухомого майна такого характеру.

У документі також визначено порядок маркування об’єктів, фотозйомка яких заборонена, та порядок отримання дозволів на такі дії.

Визначати об’єкти, на які варто поширити заборону, будуть відповідальні за них органи.

За ігнорування заборон передбачені штрафи у розмірі від 5 до 20 тисяч злотих і конфіскації апарату, яким велася зйомка, або ж арешт на термін до 30 днів.

"Це дуже важливе питання для наших військових, тому що безпекова ситуація змінилася… Ми спостерігаємо певну діяльність, спрямовану на отримання інформації про нашу критичну інфраструктуру. Ми виявляли фото, пов’язані з розташуванням наших військ і підрозділів, у затриманих агентів", – зазначив начальник Генштабу польської армії, генерал Веслав Кукула.

Минулого року у Польщі оголосили вироки українцю і білорусу, що шпигували для РФ за залізницею і аеропортом.

Нещодавно суд в Естонії не знайшов законодавчих підстав для заборони фотографувати будівлю поліції.

Також в Естонії засудили до 15 років в’язниці чоловіка, який збирав інформацію військового характеру для Росії.