В Польше вступил в силу запрет фотографирования стратегических объектов

В Польше вступил в силу запрет фотографировать определенные стратегические объекты – как военной, так и гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

С 17 апреля в Польше запрещено фотографировать военные объекты, а также определенные объекты гражданской инфраструктуры – такие как электростанции, железную дорогу, аэропорты и мосты – без получения специального разрешения.

Соответствующее постановление Минобороны было принято 27 марта и опубликовано 3 апреля, оно стало юридической основой для того, чтобы в дальнейшем правоохранительные органы могли принимать меры в отношении лиц, ведущих фото-­ или видеосъемку стратегических объектов или движимого имущества такого характера.

В документе также определен порядок маркировки объектов, фотосъемка которых запрещена, и порядок получения разрешений на такие действия.

Определять объекты, на которые следует распространить запрет, будут ответственные за них органы.

За игнорирование запретов предусмотрены штрафы в размере от 5 до 20 тысяч злотых и конфискации аппарата, которым велась съемка, или же арест на срок до 30 дней.

"Это очень важный вопрос для наших военных, потому что ситуация с безопасностью изменилась... Мы наблюдаем определенную деятельность, направленную на получение информации о нашей критической инфраструктуре. Мы обнаруживали фото, связанные с расположением наших войск и подразделений, у задержанных агентов", – отметил начальник Генштаба польской армии, генерал Веслав Кукула.

В прошлом году в Польше объявили приговоры украинцу и белорусу, которые шпионили для РФ за железной дорогой и аэропортом.

Недавно суд в Эстонии не нашел законодательных оснований для запрета фотографировать здание полиции.

Также в Эстонии приговорили к 15 годам тюрьмы мужчину, который собирал информацию военного характера для России.