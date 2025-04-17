Зеленский: меморандум с США по минералам может быть подписан онлайн сегодня

Президент Владимир Зеленский сообщил, что меморандум о намерениях с США по минералам "может быть подписан онлайн сегодня".

Об этом Зеленский заявил в четверг на брифинге для СМИ, сообщает "Европейская правда".

Глава государства отметил, что несколько дней назад американская сторона предложила вернуться к меморандуму о намерениях, пока юристы работают над самим соглашением о недрах.

"У нас намерения положительные, конструктивные, мы это показываем. Поэтому меморандум о намерениях, то есть не само соглашение, а меморандум о намерениях, может быть подписан онлайн сегодня", – сказал Зеленский.

Он добавил, что сейчас вице-премьер Юлия Свириденко работает с американской стороной над текстом меморандума.

"Меморандум – важный первый шаг, почему бы не согласиться обеим странам", – добавил глава государства.

Накануне Свириденко анонсировала подписание с США меморандума о намерениях, который будет предшествовать соглашению о полезных ископаемых.

Свириденко заявила о существенном прогрессе на пути к заключению соглашения о минералах.