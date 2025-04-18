У партії Шольца вважають, що рішення щодо Taurus не може бути ухвалене Мерцом одноосібно

Співголова Соціал-демократичної партії Німеччини Ларс Клінгбайль наполягає на спільному рішенні коаліції ХДС/ХСС-СДПН щодо продовження військової підтримки України.

Про це він сказав в інтерв'ю газетам Funke Media Group, передає "Європейська правда" з посиланням на Tagesschau.

Відповідаючи на запитання, чи можлива поставка крилатих ракет Taurus рішенням канцлера, він сказав: "Важливі зовнішньополітичні рішення приймаються консенсусом в уряді. У ХДС/ХСС також немає єдиної позиції з цього приводу".

Клінгбайль підкреслює, що під час коаліційних переговорів "не було досягнуто жодних домовленостей щодо окремих систем озброєнь".

"Це ніколи не було предметом обговорення", – сказав він.

На запитання, чи буде СДПН дотримуватися своєї відмови від постачання Taurus, Клінгбайль відповів: "Позиція СДПН добре відома".

Він висловив застереження щодо участі Німеччини у можливих миротворчих силах в Україні. "Це був би 47-й крок перед першим". Пріоритет зараз – залишатися надійним партнером для України. "Німеччина повинна залишатися найбільшим військовим прихильником України в Європі", – наголосив він.

Днями майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив про готовність передати Україні ракети дальнього радіуса дії Taurus за умови узгодження з європейськими партнерами.

Кремль розкритикував Мерца у зв'язку з його коментарями.

А німецькі консерватори розраховують на спільне з партією Шольца рішення про Taurus.