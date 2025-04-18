В партии Шольца считают, что решение по Taurus не может быть принято Мерцем единолично

Сопредседатель Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбайль настаивает на совместном решении коалиции ХДС/ХСС-СДПГ о продолжении военной поддержки Украины.

Об этом он сказал в интервью газетам Funke Media Group, передает "Европейская правда" со ссылкой на Tagesschau.

Отвечая на вопрос, возможна ли поставка крылатых ракет Taurus решением канцлера, он сказал: "Важные внешнеполитические решения принимаются консенсусом в правительстве. В ХДС/ХСС также нет единой позиции по этому поводу".

Клингбайль подчеркивает, что во время коалиционных переговоров "не было достигнуто никаких договоренностей по отдельным системам вооружений".

"Это никогда не было предметом обсуждения", – сказал он.

На вопрос, будет ли СДПГ придерживаться своего отказа от поставок Taurus, Клингбайль ответил: "Позиция СДПГ хорошо известна".

Он выразил предостережение относительно участия Германии в возможных миротворческих силах в Украине. "Это был бы 47-й шаг перед первым". Приоритет сейчас – оставаться надежным партнером для Украины. "Германия должна оставаться крупнейшим военным сторонником Украины в Европе", – подчеркнул он.

На днях будущий канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о готовности передать Украине ракеты дальнего радиуса действия Taurus при условии согласования с европейскими партнерами.

Кремль раскритиковал Мерца в связи с его комментариями.

А немецкие консерваторы рассчитывают на совместное с партией Шольца решение о Taurus.