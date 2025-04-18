США согласились увязать соглашение о недрах с Будапештским меморандумом

США согласились увязать с Будапештским меморандумом соглашение о недрах, которое Вашингтон намерен подписать с правительством Украины.

Об этом говорится в статье "ЕвроПравды", которая ознакомилась с текстом соответствующего меморандума.

17 апреля Украина и США подписали "Меморандум о намерениях между правительством Соединенных Штатов Америки и правительством Украины по завершению официального соглашения об экономическом партнерстве и инвестиционном фонде восстановления".

Главное достижение этого политического меморандума: увязка американской помощи Вооруженным Силам Украины и Будапештского меморандума 1994 года, по которому Украина отдала свой ядерный арсенал.

Это положение станет полезным в дальнейших переговорах, учитывая потребность Киева "отбиться" от требований Трампа о компенсации предоставленной Украине помощи.

"Соединенные Штаты Америки признают вклад, который Украина сделала в укрепление международного мира и безопасности, добровольно отказавшись от третьего по величине арсенала ядерного оружия в мире", – говорится в документе.

Эта фраза идет почти сразу после упоминания о предоставленной США "значительной финансовой и материальной поддержке Украины за время полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года".

Таким образом, эта норма означает, что Украина получила дополнительный козырь в переговорах – "рыночная стоимость" полутора-двух тысяч ядерных боеголовок стратегического оружия и еще большее количество тактических боеголовок, 176 межконтинентальных баллистических ракет и несколько десятков стратегических бомбардировщиков, которые Украина отдала по "Будапешту".

Следовательно, Украина может использовать это, если Америка захочет компенсацию стоимости помощи.

"ЕП" сообщала, что администрация американского президента Дональда Трампа вернула в версию соглашения о недрах требование к Украине возместить всю помощь, которую США предоставили после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году.

СМИ сообщили, что США смягчили требования по возврату помощи от Украины во время переговоров по соглашению о недрах.

Читайте подробнее в материале "ЕвроПравды": Быстрые минералы. О чем договорились Украина и США в новом меморандуме о недрах.