У Польщі попередили про сильні шторми і навіть торнадо

Синоптики у Польщі попередили, що на країну насуваються сильні грози та вітри, інтенсивні опади і навіть торнадо.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", інформує RMF 24.

Центр державної безпеки Польщі оголосив попередження про грози та сильний вітер. За даними центру, існує навіть ризик виникнення у центрально-східній частині країни.

У Лодзькому воєводстві та частинах Підкарпатського, Люблінського, Свєнтокшиського, Мазовецького, Великопольського та Куявсько-Поморського воєводств прогнозують грози, які місцями супроводжуватимуться дуже сильними опадами – від 20 мм до 35 мм, місцями до 40 мм, та поривами вітру до 85 км/год, місцями до 100 км/год.

У зв’язку зі складними погодними умовами центр безпеки розіслав сповіщення: "Увага! Сьогодні та у ніч на 19 квітня прогнозуються сильні шторми та сильний вітер. Знайдіть надійне укриття під час негоди", – йдеться у повідомленні.

Людей закликали уникати перебування на відкритій місцевості, не стояти під деревами, електроопорами або металевими конструкціями та не перебувати у воді і не торкатись металевих предметів під час грози.

Якщо гроза застала у машині, людям радять не виходити з неї, якщо немає можливості сховатися в будівлі.

Також закликають дотримуватися заходів безпеки у приміщенні під час шторму – тримати вікна зачиненими і триматися подалі від них.

Нагадаємо, напередодні північ Італії накрила негода, у більш ніж 100 муніципалітетах було оголошено найвищий рівень небезпеки через повені.

Унаслідок негоди в Італії є жертви: авто разом з пасажирами провалилось у промоїну на дорозі.