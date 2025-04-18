В Польше предупредили о сильных штормах и даже торнадо

Синоптики в Польше предупредили, что на страну надвигаются сильные грозы и ветры, интенсивные осадки и даже торнадо.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", информирует RMF 24.

Центр государственной безопасности Польши объявил предупреждение о грозах и сильном ветре. По данным центра, существует даже риск возникновения в центрально-восточной части страны.

В Лодзинском воеводстве и частях Подкарпатского, Люблинского, Свентокшиского, Мазовецкого, Великопольского и Куявско-Поморского воеводств прогнозируют грозы, которые местами будут сопровождаться очень сильными осадками – от 20 мм до 35 мм, местами до 40 мм, и порывами ветра до 85 км/ч, местами до 100 км/ч.

В связи со сложными погодными условиями центр безопасности разослал оповещение: "Внимание!" Сегодня и в ночь на 19 апреля прогнозируются сильные штормы и сильный ветер. Найдите надежное укрытие во время непогоды", – говорится в сообщении.

Людей призвали избегать пребывания на открытой местности, не стоять под деревьями, электроопорами или металлическими конструкциями и не находиться в воде и не касаться металлических предметов во время грозы.

Если гроза застала в машине, людям советуют не выходить из нее, если нет возможности укрыться в здании.

Также призывают соблюдать меры безопасности в помещении во время шторма – держать окна закрытыми и держаться подальше от них.

Напомним, накануне север Италии накрыла непогода, в более чем 100 муниципалитетах был объявлен наивысший уровень опасности из-за наводнений.

В результате непогоды в Италии есть жертвы: авто вместе с пассажирами провалилось в промоину на дороге.