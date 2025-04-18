В Польше впервые женщина стала пилотом истребителя F-16

Польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что впервые в истории страны женщина стала пилотом истребителя F-16.

Об этом министр рассказал в соцсети Х, пишет "Европейская правда".

До сих пор за штурвалом истребителя F-16 в польских ВВС сидели только мужчины. Теперь это меняется – к элитной группе пилотов этих самолетов присоединилась первая женщина. Ее имя из соображений безопасности не разглашают.

"Важная новость для наших ВВС и всех Вооруженных сил Польши – первая женщина стала пилотом самолета F-16! Женщина-офицер служит на 32-й тактической авиабазе в Ласках. Она прошла подготовку в США и уже может пилотировать наши истребители. Искренне поздравляю!" – написал Косиняк-Камыш.

Он добавил, что еще одна женщина-пилот проходит подготовку на 31-й базе в Кшесинах.

F-16 Fighting Falcon – один из самых современных и наиболее узнаваемых многоцелевых истребителей в мире. Машина, произведенная американской компанией Lockheed Martin, уже много лет является основой воздушных сил многих стран, в том числе Польши.

Сегодня на вооружении ВВС страны находятся более 40 самолетов F-16. Они дислоцируются на двух основных базах: в Ласках и Кшесинах. Страна эксплуатирует эти самолеты с 2006 года.

Напомним, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Польша договорилась о поставках южнокорейских самолетов-истребителей FA-50.

Летом 2023 года Польша получила от Южной Кореи первые FA-50. Согласно контракту, Польша приобретет всего 48 таких самолетов.