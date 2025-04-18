Біля резиденції короля Британії заборонили пускати дрони після візиту Зеленського

Британські служби безпеки встановили безпольотну зону над Сандрінгемським палацом – резиденцією британських монархів – після інциденту в березні, коли туди навідався президент України Володимир Зеленський.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Guardian.

Заборона на польоти над Сандрінгемським палацом була запроваджена ще 10 березня – через тиждень після зустрічі там Зеленського з британським королем Чарльзом III.

Міністерка транспорту Британії Гайді Александер підписала відповідне розпорядження "з міркувань громадської безпеки" і для забезпечення безпеки "королівської сім'ї та інших високопоставлених осіб, які перебувають в Сандрінгемському палаці або відвідують його".

Це сталось після повідомлень у ЗМІ про те, що під час прибуття Зеленського до Сандрінгема неподалік зафіксували щонайменше два дрони, які спостерігали за водієм і фотографом.

Їхнє походження так і не вдалось встановити, зазначає The Guardian.

Нагадаємо, у грудні 2023 року під час візиту Володимира Зеленського до Осло 32-річний чоловік запустив дрон попри заборону – після цього його притягли до відповідальності.