Возле резиденции короля Британии запретили пускать дроны после визита Зеленского

Британские службы безопасности установили бесполетную зону над Сандрингемским дворцом – резиденцией британских монархов – после инцидента в марте, когда туда наведался президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Guardian.

Запрет на полеты над Сандрингемским дворцом был введен еще 10 марта – через неделю после встречи там Зеленского с британским королем Чарльзом III.

Министр транспорта Британии Хайди Александер подписала соответствующее распоряжение "из соображений общественной безопасности" и для обеспечения безопасности "королевской семьи и других высокопоставленных лиц, находящихся в Сандрингемском дворце или посещающих его".

Это произошло после сообщений в СМИ о том, что во время прибытия Зеленского в Сандрингем неподалеку зафиксировали по меньшей мере два дрона, которые наблюдали за водителем и фотографом.

Их происхождение так и не удалось установить, отмечает The Guardian.

Напомним, в декабре 2023 года во время визита Владимира Зеленского в Осло 32-летний мужчина запустил дрон, несмотря на запрет – после этого его привлекли к ответственности.