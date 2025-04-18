Під час спроби перетнути Ла-Манш загинув мігрант

Поліція Великої Британії 18 квітня повідомила про смерть чоловіка, який намагався перетнути Ла-Манш.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Уранці в пʼятницю патруль британських Прикордонних сил зафіксував малий човен із мігрантами, які намагались перетнути Ла-Манш. За ними відправили катер, який підібрав людей.

Поліція графства Кент повідомила, що їх викликали через 10 хвилин після того, як прикордонники допомогли мігрантами. Вони підтвердили, що чоловік був оголошений мертвим.

"Поліцейські розпочали розслідування для встановлення обставин, що призвели до смерті чоловіка", – додали британські правоохоронці, уточнивши, що розслідування ведеться в місті Дувр.

Міграція через протоку Ла-Манш, що відокремлює Британські острови від континентальної Європи, в останні роки суттєво зросла та встановлює рекорди.

Мігранти, які таким чином прагнуть потрапити до Британії, часто гинуть, скориставшись послугами контрабандистів і намагаючись подолати протоку на малих човнах.