При попытке пересечь Ла-Манш погиб мигрант

Полиция Великобритании 18 апреля сообщила о смерти мужчины, который пытался пересечь Ла-Манш.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Утром в пятницу патруль британских Пограничных сил зафиксировал небольшую лодку с мигрантами, которые пытались пересечь Ла-Манш. За ними отправили катер, который подобрал людей.

Полиция графства Кент сообщила, что их вызвали через 10 минут после того, как пограничники помогли мигрантами. Они подтвердили, что мужчина был объявлен мертвым.

"Полицейские начали расследование для установления обстоятельств, приведших к смерти мужчины", – добавили британские правоохранители, уточнив, что расследование ведется в городе Дувр.

Миграция через пролив Ла-Манш, отделяющий Британские острова от континентальной Европы, в последние годы существенно возросла и бьет рекорды.

Мигранты, которые таким образом стремятся попасть в Британию, часто погибают, воспользовавшись услугами контрабандистов и пытаясь преодолеть пролив на маленьких лодках.