ЕС призывает Косово как можно быстрее сформировать правительство

Европейский Союз заявил, что Косово должно как можно быстрее сформировать новое правительство на фоне политического кризиса, который продолжается в частично признанной стране два последних месяца после парламентских выборов.

Об этом говорится в комментарии представительства ЕС в Косово для балканской службы "Радио Свобода", передает "Европейская правда".

В представительстве отметили, что ЕС внимательно следит за развитием событий по формированию правительства Косово и надеется, что этот процесс будет завершен в ближайшее время.

"Быстрое формирование правительства имеет важное значение для продвижения важных реформ во всех секторах, которые улучшат качество и условия жизни населения Косово", – добавили там.

Представительство ЕС заявило, что Брюссель готов тесно сотрудничать с косовским правительством, как только оно будет сформировано, и продолжать поддерживать Косово на пути к европейской интеграции.

На этой неделе Косово дважды не смогло утвердить формирование нового парламента из-за процедурных споров между политическими партиями, получившими места на парламентских выборах 9 февраля.

Левая партия нынешнего главы правительства Альбина Курти "Движение за самоопределение" (Vetevendosje!) получила 48 из 120 мест в парламенте, не набрав большинства, необходимого для самостоятельного формирования кабинета министров.

На этом фоне три оппозиционные партии – Демократическая партия Косово, Демократическая лига Косово и Альянс за будущее Косово – настаивают, чтобы члены правительства, которые были избраны депутатами, сложили свои мандаты.

Они говорят, что в противном случае не проголосуют за отчет о проверке депутатских мандатов – этот шаг необходимо сделать для продолжения формирования нового правительства.

Подробнее о контексте выборов в Косово – в статье Выборы под угрозой "болезненных компромиссов".