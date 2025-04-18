ЕС призывает Косово как можно быстрее сформировать правительство
Европейский Союз заявил, что Косово должно как можно быстрее сформировать новое правительство на фоне политического кризиса, который продолжается в частично признанной стране два последних месяца после парламентских выборов.
Об этом говорится в комментарии представительства ЕС в Косово для балканской службы "Радио Свобода", передает "Европейская правда".
В представительстве отметили, что ЕС внимательно следит за развитием событий по формированию правительства Косово и надеется, что этот процесс будет завершен в ближайшее время.
"Быстрое формирование правительства имеет важное значение для продвижения важных реформ во всех секторах, которые улучшат качество и условия жизни населения Косово", – добавили там.
Представительство ЕС заявило, что Брюссель готов тесно сотрудничать с косовским правительством, как только оно будет сформировано, и продолжать поддерживать Косово на пути к европейской интеграции.
На этой неделе Косово дважды не смогло утвердить формирование нового парламента из-за процедурных споров между политическими партиями, получившими места на парламентских выборах 9 февраля.
Левая партия нынешнего главы правительства Альбина Курти "Движение за самоопределение" (Vetevendosje!) получила 48 из 120 мест в парламенте, не набрав большинства, необходимого для самостоятельного формирования кабинета министров.
На этом фоне три оппозиционные партии – Демократическая партия Косово, Демократическая лига Косово и Альянс за будущее Косово – настаивают, чтобы члены правительства, которые были избраны депутатами, сложили свои мандаты.
Они говорят, что в противном случае не проголосуют за отчет о проверке депутатских мандатов – этот шаг необходимо сделать для продолжения формирования нового правительства.
Подробнее о контексте выборов в Косово – в статье Выборы под угрозой "болезненных компромиссов".