Німецький політик із консервативної партії ХДС Ян Гайніш переглянув свою заяву щодо можливості закупівлі російського газу після настання миру в Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", він заявив виданню Politico.

Політик ХДС землі Північний Рейн-Вестфалія відповів на критику його коментарів щодо закупівлі російського газу.

"За жодних обставин не можна зараз посилати неправильні сигнали в бік воєнного злочинця, який, схоже, не готовий йти на будь-які домовленості. Я шкодую про свої заяви щодо майбутньої закупівлі російського газу", – відзначив Гайніш, який брав участь у коаліційних переговорах між ХДС/ХСС і СДПН як член робочої групи з питань клімату та енергетики.

"Останні реакції Путіна на пропозицію про припинення вогню ще раз показують, що будь-які поступки і перспектива скасування санкцій є хибними", – чітко заявив політик.

Гайніш є заступником лідера парламентської фракції ХДС у парламенті Північного Рейну-Вестфалії. Його критикували за спекуляції щодо можливого продовження газових угод з Росією, незважаючи на те, що загарбницька війна РФ в Україні все ще триває.

Нещодавно в інтерв'ю виданню Politico він заявив, що якщо одного дня буде досягнуто справедливого і безпечного миру, "тоді ми повинні мати можливість знову говорити про купівлю російського газу".

Ці заяви Гайніша та інших політиків ХДС, які підкреслено відкрито ставляться до Росії, нещодавно призвели до того, що "Зелені" звинуватили партію у наявності російських зв'язків.

Між тим канцлер Німеччини Олаф Шольц, який йде у відставку, заявив, що знімати санкції з Росії до досягнення миру було б великою помилкою.