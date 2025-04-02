Немецкий политик из консервативной партии ХДС Ян Гайниш пересмотрел свое заявление о возможности закупки российского газа после наступления мира в Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он заявил изданию Politico.

Политик ХДС земли Северный Рейн-Вестфалия ответил на критику его комментариев по закупке российского газа.

"Ни при каких обстоятельствах нельзя сейчас посылать неправильные сигналы в сторону военного преступника, который, похоже, не готов идти на любые договоренности. Я сожалею о своих заявлениях относительно будущей закупки российского газа", – отметил Гайниш, который участвовал в коалиционных переговорах между ХДС/ХСС и СДПГ как член рабочей группы по вопросам климата и энергетики.

"Последние реакции Путина на предложение о прекращении огня еще раз показывают, что любые уступки и перспектива отмены санкций являются ложными", – четко заявил политик.

Гайниш является заместителем лидера парламентской фракции ХДС в парламенте Северного Рейна-Вестфалии. Его критиковали за спекуляции относительно возможного продления газовых соглашений с Россией, несмотря на то, что захватническая война РФ в Украине все еще продолжается.

Недавно в интервью изданию Politico он заявил, что если однажды будет достигнут справедливый и безопасный мир, "тогда мы должны иметь возможность снова говорить о покупке российского газа".

Эти заявления Гайниша и других политиков ХДС, которые подчеркнуто открыто относятся к России, недавно привели к тому, что "Зеленые" обвинили партию в наличии российских связей.

Между тем канцлер Германии Олаф Шольц, который уходит в отставку, заявил, что снимать санкции с России до достижения мира было бы большой ошибкой.