В четверг, 3 апреля, в Брюсселе начнется встреча министров иностранных дел НАТО, в которой впервые примет участие госсекретарь администрации Трампа Марко Рубио.

В штаб-квартире НАТО "Европейской правде" сообщили об ожиданиях от этой встречи.

В НАТО подчеркнули, что переговоры, которые состоятся в Брюсселе, посвящены "подготовке к нашему саммиту в Гааге". Саммит НАТО состоится 24-25 июня.

Важным элементом будет то, что в министерском событии в Брюсселе должен принять участие государственный секретарь США Марко Рубио, который представит ожидания администрации Трампа. "Это уже вторая встреча с новой администрацией США", – напомнил представитель Альянса, который общался с журналистами относительно планов на министерское заседание.

"Ожидается, что они обменяются мнениями о том, как сохранить динамику увеличения оборонных расходов и как восстановить оборонное промышленное производство. Мы также ожидаем, что они обменяются мнениями относительно нашей дальнейшей поддержки Украины", – рассказал представитель НАТО, который предоставил комментарии ЕП на условиях анонимности.

Также в штаб-квартире отметили, что во время встречи министров иностранных дел состоится заседание Совета Украина – НАТО с участием министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги и высокого представителя ЕС Каи Каллас. В заседании Совета предполагается встреча всех министров, в том числе госсекретаря Рубио.

Уже известно, что в Брюсселе возможна встреча Сибиги с Рубио.

В то же время в США отмечают, что Рубио в НАТО обсудит обеспечение мира в Украине.

Как сообщалось, абсолютное большинство украинцев считают плохим для Украины президентство Трампа.