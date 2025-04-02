Италия усилит охрану дилерских центров Tesla после уничтожения 17 машин

Министерство внутренних дел Италии обратилось к полицейским силам по всей стране с просьбой усилить охрану дилерских центров Tesla после того, как 17 электромобилей сгорели в результате пожара в Риме.

Об этом передает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Обращение итальянского МВД к автосалонам направлено на "повышение уровня осведомленности" о возможных протестах против Tesla на фоне возмущения деятельностью Илона Маска в США, заявили в ведомстве.

В случае необходимости надзор за дилерскими центрами будет усилен, добавили в итальянском Министерстве внутренних дел.

В Италии есть 13 дилерских центров Tesla, все они управляются материнской компанией – производителем электрокаров. Большинство центров расположено в Риме.

Усиление охраны дилерских центров происходит после того, как в одном из них в пригороде Рима в результате пожара сгорели 17 электромобилей.

Антитеррористическое подразделение государственной полиции Италии Digos расследует, не был ли этот пожар устроен анархистами. Сам Маск назвал инцидент "терроризмом".

В течение последних недель автомобили, дилерские центры и зарядные станции Tesla подверглись ряду актов вандализма, которые рассматриваются как ответ на действия главы компании Илона Маска.

В частности, американские СМИ сообщают о растущем недовольстве в США действиями Департамента по повышению эффективности правительства (DOGE), которым руководит Маск.

Ранее автомобили Tesla сожгли в Берлине. Кроме того, в феврале продажи Tesla резко упали также во Франции и странах Скандинавии.