Топменеджерці банку Польщі, що фінансує оборонні угоди, надали охорону після погроз
Заступниці керівника державного Банку крайового господарства (BGK) Польщі Марті Постулі надали захист військової поліції після повідомлень про те, що її життю може загрожувати небезпека.
Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.
Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив журналістам у середу, що Постулі надали охорону після повідомлень про погрози.
"Були ознаки загрози. Вони були перевірені службами, і я отримав рекомендацію забезпечити безпеку", – сказав міністр, не уточнюючи подробиць.
BGK відіграв важливу роль у забезпеченні фінансування програми переозброєння Польщі, розпочатої після повномасштабного російського вторгнення в сусідню Україну.
Польща виділяє на оборону 4,7% ВВП, що є найбільшим показником серед усіх держав-членів НАТО.
Зазначимо, що минулого року спецслужби США та Німеччини запобігли спробі вбивства Арміна Паппергера – генерального директора німецького збройового концерну Rheinmetall, що виробляє озброєння і для України.