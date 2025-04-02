Топ-менеджеру банка Польши, финансирующего оборонные сделки, предоставили охрану после угроз

Заместителю руководителя государственного Банка краевого хозяйства (BGK) Польши Марте Постуле предоставили защиту военной полиции после сообщений о том, что ее жизни может грозить опасность.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил журналистам в среду, что Постуле предоставили охрану после сообщений об угрозах.

"Были признаки угрозы. Они были проверены службами, и я получил рекомендацию обеспечить безопасность", – сказал министр, не уточняя подробностей.

BGK сыграл важную роль в обеспечении финансирования программы перевооружения Польши, начатой после полномасштабного российского вторжения в соседнюю Украину.

Польша выделяет на оборону 4,7% ВВП, что является наибольшим показателем среди всех государств-членов НАТО.

Отметим, что в прошлом году спецслужбы США и Германии предотвратили попытку убийства Армина Паппергера – генерального директора немецкого оружейного концерна Rheinmetall, производящего вооружение и для Украины.