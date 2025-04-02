ЗМІ: німецькі компанії також отримали листи від США щодо "політики інклюзивності"

Посольство США у Німеччині розіслало німецьким компаніям листа стосовно вимоги для тих, хто працює з урядовими агентствами у Сполучених Штатах, відмовитись від програм підтримки різноманіття й інклюзивності, відомих за абревіатурою DEI.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Журналісти дізналися, що німецькі компанії також отримали від посольства США листа стосовно програм підтримки різноманіття й інклюзивності, також у їхньому розпорядженні опинився надісланий з ним опитувальник із 36 запитань.

Джерела, що коментували на умовах анонімності, кажуть, що такого листа отримали усі німецькі компанії, що мають ті чи інші контракти з офіційними агентствами США.

Як і в листах, які надходили компаніям у Франції та Данії, їх просять підтвердити, що їхні проєкти не містять елементів DEI.

Окрім того, у листі йдеться про обмеження прав трансгендерних людей і "роботу над викоріненням антихристиянських упереджень", а також компанії запитують, чи вони надають якусь фінансову підтримку організаціям, що виступають за право жінки на аборт.

Посольство США у Берліні заявило, що опитувальник стосується лише відповідності політики компаній законодавству США після останніх указів Трампа.

В уряді Франції назвали неприйнятним такий лист посольства США, надісланий французьким компаніям.