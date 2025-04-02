СМИ: немецкие компании также получили письма от США по "политике инклюзивности"

Посольство США в Германии разослало немецким компаниям письмо с требованиями для тех, кто работает с правительственными агентствами в Штатах, отказаться от программ поддержки многообразия и инклюзивности, известных по аббревиатуре DEI.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Журналисты узнали, что немецкие компании также получили от посольства США письмо о программах поддержки многообразия и инклюзивности, также в их распоряжении оказался присланный с ним опросник из 36 вопросов.

Источники, комментировавшие на условиях анонимности, говорят, что такое письмо получили все немецкие компании, имеющие те или иные контракты с официальными агентствами США.

Как и в письмах, которые поступали компаниям во Франции и Дании, их просят подтвердить, что их проекты не содержат элементов DEI.

Кроме того, в письме говорится об ограничении прав трансгендерных людей и "работе над искоренением антихристианских предубеждений", а также компании спрашивают, оказывают ли они какую-либо финансовую поддержку организациям, выступающим за право женщины на аборт.

Посольство США в Берлине заявило, что опросник касается только соответствия политики компаний законодательству США после последних указов Трампа.

В правительстве Франции назвали неприемлемым такое письмо посольства США, направленное французским компаниям.