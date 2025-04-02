Северная Македония запрещает пиротехнику в помещениях после смертельной трагедии

Парламент Северной Македонии внес изменения в закон об общественной безопасности, запретив использование пиротехники в закрытых помещениях после трагедии в ночном клубе, которая унесла жизни 59 человек.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал BIRN.

Поправки к закону, принятые македонским парламентом, предусматривают штрафы за первое нарушение использования пиротехники, и тюремные сроки в случае повторного нарушения.

Измененный закон также расширяет полномочия полиции по предотвращению нарушений общественного порядка.

Партия власти ВМРО-ДПМНЕ, которая инициировала поправки, заявила, что они являются "неотложной мерой" и будут действовать до принятия более комплексного закона о взрывчатых материалах гражданского назначения.

"Было выявлено много (юридических. – Ред.) упущений, которые мы должны преодолеть, чтобы у нас больше не было поспешных действий, которые могут привести к таким катастрофам", – заявил депутат от ВМРО-ДМПНЕ Тони Яревский.

Пожар в ночном клубе "Пульс" в македонском городе Кочаны в ночь на 16 марта унес жизни 59 человек, прежде всего молодежи, и привел к ранению еще около 200.

Пожар вспыхнул после того, как на сцене без разрешения запустили фейерверк. В рамках расследования прокуратура уже установила около 20 подозреваемых, среди них – бывший министр экономики Северной Македонии.