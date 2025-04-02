В Польше рассказали детали иностранной кибератаки на партию власти

Кибератака на инфраструктуру польской партии власти "Гражданская платформа" продолжается последние несколько часов и имеет целью завладеть компьютерами ее сети.

Об этом в комментарии РАР сказал глава канцелярии премьер-министра Польши Ян Грабец, сообщает "Европейская правда".

Грабец уточнил, что объектом иностранной кибератаки являются "компьютеры сотрудников офиса „Гражданской платформы" и избирательного штаба", и злонамеренные действия фиксируются в течение "последних нескольких часов".

Глава офиса Туска предположил, что злоумышленники имели целью контролировать контент, который распространяет "Гражданская платформа" и, "возможно, генерировать контент через эти компьютеры".

По словам Грабца, Польша имеет "конкретные данные", которые указывают на то, что речь идет о кибератаке "с востока". В то же время о том, идет ли речь конкретно о Польше или Беларуси, он говорить отказался до выводов спецслужб.

"Сейчас у нас нет информации о конкретных убытках, но благодаря оперативным действиям служб это удалось отследить во время атаки", – подчеркнул глава канцелярии польского премьера.

В последние годы Польша, которая активно поддерживает Украину с начала полномасштабного российского вторжения в нее в 2022 году, стала объектом нескольких массированных кибератак.

В прошлом году было взломано польское государственное агентство РАР, а ранее в марте сообщали о киберинциденте против Польского космического агентства.

Правительство Польши ранее говорило, что работает над усилением безопасности в интернете и ведет переговоры с платформами социальных сетей, ожидая усиления кибератак перед президентскими выборами.