У Нідерландах готують кампанію зі зміцнення "кіберрезерву" країни

Міністерство оборони Нідерландів прагне зміцнити кібербезпеку за рахунок залучення цивільних фахівців і планує запустити відповідну рекрутингову кампанію.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє NOS.

У нідерландській армії звертають увагу, що хакерські атаки з боку Китаю та Росії, за даними розвідувальних служб, стають дедалі частішими.

Кіберрезервісти – цивільні, які діляться своїми знаннями з армією на додаток до своєї роботи – розглядаються як важливе доповнення до захисту Нідерландів від іноземних держав, зазначає NOS.

Для пошуку кіберперсоналу в Збройні сили Нідерландів планують нову рекрутингову кампанію, яка стартує наприкінці літа. Водночас вакансії для кіберрезервістів вже з'явилися в Інтернеті.

За словами командувача підрозділу кіберрезервістів Нідерландів підполковника Матійса (NOS не називає його повного імені), службовці кіберрезерву можуть брати участь у військових навчаннях усередині Нідерландів або, наприклад, у межах НАТО.

Усього у структурі нідерландської армії шість підрозділів кіберрезервістів, які підпорядковуються Кібернетичному командуванню Міноборони. Точна кількість їхніх службовців не розкривається з міркувань безпеки.

Як зазначає NOS, це не перший раз, коли оборонне відомство Нідерландів шукає кіберрезервістів. Міноборони має набір набрати 150 резервістів за десять років, але, наскільки відомо, цієї мети не було досягнуто.

Минулого року Служба військової розвідки та безпеки Нідерландів виступила з попередженням про російські кібероперації з боку підрозділу ГРУ 29155.

Ці хакери з 2020 року атакували Україну та низку держав НАТО.